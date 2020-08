Schon jetzt für Weihnachten planen

Ob es in diesem Jahr wirklich Weihnachtsmärkte geben kann, ist noch unklar. Foto: David Schwarz/dpa

Dürfen wir in den Ferien verreisen? Kann das Sommerfest stattfinden? Und wann geht es in der Schule wieder ganz normal weiter? So viele Dinge sind zurzeit ungewiss - wegen der Corona-Krise.

Auch Menschen, die auf größeren Festen und Versammlungen arbeiten, fällt das Planen gerade schwer. Die Leute etwa, die auf Weihnachtsmärkten ihr Geld verdienen wollen, grübeln schon jetzt über die Weihnachtszeit.