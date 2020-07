Schülern in Japan werden die Ferien gekürzt

Wegen des Coronavirus hatten auch in Japan Schulen eine Zeit lang geschlossen. Foto: -/kyodo/dpa

Ob das die Schülerinnen und Schüler im Land Japan wohl gut finden? Dort planen fast alle Schulbehörden, die Sommerferien in diesem Jahr zu verkürzen. Der Grund: Auch in dem asiatischen Land hatten in der Corona-Krise die Schulen geschlossen.

Vom Unterrichtsstoff konnte deshalb nicht alles durchgenommen werden.