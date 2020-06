Schulabschluss feiern im Autokino

Bei dieser Abschlussfeier wurde eher gehupt als geklatscht. Foto: Peter Steffen/dpa

Eltern, Geschwister, Großeltern, Lehrer - alle sitzen zusammen in einem Saal und klatschen Beifall. So läuft das normalerweise, wenn Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss feiern. Doch in Corona-Zeiten ist auch das nicht so einfach möglich.

In der Stadt Hannover im Bundesland Niedersachsen hat sich eine Schule jetzt etwas besonderes ausgedacht. Die Jugendlichen ließen sich in einem großen Autokino feiern. Ungefähr 120 Autos standen vor der Bühne und hupten. Außerdem regnete es Konfetti.