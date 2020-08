Schule auf, Schule wieder zu

Das neue Schuljahr im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat gerade erst begonnen. Und schon müssen zwei Schulen wieder schließen. Der Grund: das Coronavirus. In einer Grundschule hatte sich ein Schüler mit dem Virus angesteckt, an einem Gymnasium war es eine Lehrerin.

„Solange das Coronavirus noch nicht bekämpft ist und es keinen Impfstoff gibt, müssen wir damit rechnen“, sagte eine Politikerin zu den Schließungen. Es sei wichtig, sofort zu reagieren, sagte sie. Betroffene Schulkinder und Lehrerinnen und Lehrer werden also getestet oder müssen in Quarantäne. „Der Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten steht an erster Stelle“, sagte die Politikerin.