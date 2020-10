Schutz vor dicken Brocken

Damit keine Felsbrocken vom Berg in den Ort rollen können, wird nun ein Schutzzaun gebaut. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Wer in den Urlaub fährt, mietet sich oft am Ziel eine Ferienwohnung. Aber in so eine Wohnung im eigenen Ort ziehen, das klingt komisch, oder?

Ein paar Familien in Todtnau müssen das jetzt aber für einige Zeit machen. Dazu muss man wissen: Todtnau liegt im bergigen Schwarzwald im Bundesland Baden-Württemberg. Dort war im Frühjahr ein großer Felsbrocken mitten auf eine Straße gestürzt. Zum Glück war gerade niemand dort unterwegs.