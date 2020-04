Schwimm-Training mit Gummi und Klavierhocker

Die Profi-Sportlerin Anne Haug kann wegen Corona nicht so gut trainieren. Sie nutzt zu Hause Gummibänder und einen Klavierhocker. Foto: Arne Dedert/dpa.

Die Profi-Sportlerin Anne Haug ist in drei Sportarten fit: Schwimmen, Radfahren und Laufen. Als Triathletin nimmt sie an Wettkämpfen teil, wo sie alles drei macht. Also muss sie eigentlich auch ständig alles drei trainieren.

Im Moment ist das aber schwierig. Denn wegen der Corona-Krise hat ihre Schwimmhalle geschlossen.

Nun trainiert Anne Haug das Schwimmen im Haus. Reportern einer Zeitung erzählte sie, wie sie das macht: „Ich habe zwei Gummibänder, die spanne ich zu Hause um unser Treppengeländer. Und ich habe einen Klavierhocker, auf den ich mich mit dem Oberkörper lege, und die Füße sind auch auf einem kleinen Hocker.“ So versucht sie, das Schwimmen nachzuahmen. „Also ist das wirklich nur ein Notbehelf.“