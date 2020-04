Frühling : Die Feldlerche ist ein Popstar am Himmel

Die Feldlerche ist ein Popstar am Himmel

Berlin Es zwitschert! Singvögel geben ihre Konzerte in der Natur. Büsche, Bäume und Wiesen sind die Bühne für ihre Lieder. Im Frühling ist dieser Gesang manchmal richtig laut. Heute schauen wir uns an, wie die Feldlerche lebt.

Besonders typisch für diesen Vogel ist sein etwas rollender Ton. Das Weibchen ist dabei jedoch viel leiser als das Männchen. Dieses singt sogar beim Fliegen hoch oben am Himmel. Damit will es natürlich die Weibchen beeindrucken. Am Boden gehört auch mal eine Verbeugung dazu.