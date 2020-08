Sitzen statt stehen im Stadion

Fußball-Fans reisen durchs Land, um ihre Mannschaft anzufeuern. Im Stadion stehen sie dicht zusammen, singen und hüpfen. Was vor der Corona-Krise normal war, wird es wohl so schnell nicht mehr geben.

Wegen des Coronavirus dürfen Fans momentan nicht in die Stadien. Und selbst wenn wieder einige Fans zuschauen dürfen, wird es strenge Regeln geben. Die Mitglieder der Deutschen Fußball Liga entschieden am Dienstag unter anderem: Bis mindestens zum Jahresende dürfen nur die Fans des Gastgebers Eintrittskarten kaufen. So soll verhindert werden, dass sich das Virus durch reisende Fans verbreitet.