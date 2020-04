So fahren Züge

Der Stromabnehmer berührt die Oberleitung. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Eine riesige Dampfwolke zieht durch die Landschaft. So sah es aus, als die ersten Züge unterwegs waren. Heute aber fahren fast keine Dampfloks mehr. Die Züge heute werden mit Strom angetrieben.</p><p>Der Strom kommt aus einer Leitung, die über den Schienen hängt. Sie heißt Oberleitung. Damit der Zug an den Strom rankommt, hat er ein Gestell auf dem Dach, den Stromabnehmer. Der berührt die Oberleitung. So kommt der Strom zur Lokomotive.</p><p>Die Deutsche Bahn verkündete nun, dass sie weniger Strom verbraucht als noch vor ein paar Jahren. Das liegt zum Beispiel an neuen Zügen, die stromsparender fahren als die älteren. Außerdem sollen die Lokführer beim Fahren darauf achten, Energie zu sparen. Das ist günstiger und besser für die Umwelt.</p><block style="EXTERNAL-LINKS"><p> <a href="http://www.deutschebahn.com/de/presse">Bahn-Pressemitteilungen</a> </p><p> <a href="https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918495.pdf">Antwort auf Anfrage /a>