So schaffst du Platz im Kinderzimmer

Ein Buch von Oma, ein Teddybär von Papa, eine Kiste mit Legosteinen: Du hast sicherlich viele solche oder ähnliche Spielsachen, die du besonders magst. Diese willst du auf jeden Fall behalten. Andere Dinge stehen aber vielleicht nur rum.

Wie fängt man an?

„Am besten gehst du Stück für Stück vor und beginnst mit einer Sache“, rät Dorothea Jung. So kannst du dir zum Beispiel an einem Tag nur das Bücherregal vornehmen. An einem anderen Tag schaust du, welche Kuscheltiere du noch behalten willst. Dann kommen die Baukästen dran. „So siehst du schnell Erfolge“, sagt Dorothea Jung.