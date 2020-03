So schwer wie 40 Mammuts

Dieser Tank wird zu einem Hafen gebracht. Dann geht die Reise per Schiff weiter. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa.

Auf dem Lastwagen ist vorne ein Mammut aufgemalt. Das passt gut. Denn für diese Aufgabe braucht es Mammut-Kräfte! Der extra lange Laster transportierte am Sonntag einen riesigen Gas-Tank. Der Tank wiegt 200 Tonnen, also ungefähr so viel wie 40 Wollhaarmammuts, die einst auf der Erde lebten.

Eigentlich sollte der Gas-Tank schon vor etwa einem Monat durch das Emsland im Bundesland Niedersachsen gefahren werden. Doch damals rollte der Tank aus Versehen vom Lastwagen runter und blieb in einem Feld liegen. Diesmal glückte der schwierige Transport.