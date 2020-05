Soldaten und Soldatinnen zuhören

Die Frauen und Männer in der Bundeswehr müssen sich einen neuen Namen merken: Eva Högl. Denn diese Frau soll künftig zum Beispiel dafür sorgen, dass die Probleme der Soldaten und Soldatinnen gehört werden.

Dafür wurde Eva Högl am Donnerstag in Berlin von Politikern zur neuen Wehrbeauftragten des Bundestags gewählt. So heißt dieses Amt. Der oder die Wehrbeauftragte soll beobachten, wie es bei der Bundeswehr läuft, also bei der deutschen Armee.