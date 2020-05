Spanien und Litauen sind die Sieger

Hier ein ESC, da ein ESC: Auf gleich zwei Sendern fanden am Wochenende Musikwettbewerbe statt. Und beide hatten die drei Buchstaben im Titel: ESC. Diese Buchstaben stehen für Eurovision Song Contest Das ist ein Wettbewerb, der eigentlich jedes Jahr mit Sängerinnen und Sängern aus verschiedenen Ländern stattfindet. Diesmal aber fiel die Show wegen des Coronavirus aus.

Die Sender ARD und ProSieben erfanden jeweils einen Ersatz. In der ARD waren einige der Teilnehmer dabei, die eigentlich zum echten ESC gefahren wäre. Auf ProSieben sangen Musiker, die man in Deutschland kennt. Sie alle haben aber eine Verbindung zu einem anderen Land, etwa weil ihre Familien dort herkommen. Mike Singer trat deshalb für das Land Kasachstan an. Nico Santos für Spanien, weil er dort lange gelebt hat.