Spitzenspiel in Bestform

Dortmund gegen Bayern - auf dieses Spiel freuen sich viel Fans. Ins Stadion dürfen sie aber nicht. Foto: Matthias Balk/dpa

In der Fußball-Bundesliga geht es schon am Dienstag weiter. Nach wochenlanger Pause müssen die Vereine nun in kürzerer Zeit mehr Spiele machen.

Besonders gespannt sind Fans und Spieler auf das Spitzenspiel: Tabellenzweiter Borussia Dortmund hat den Tabellenführer Bayern München zu Gast. Mit einem Sieg könnte Dortmund auf einen Punkt an die Bayern herankommen. Die Bayern könnten mit sieben Punkten davonziehen. Im Rennen um die Meisterschaft kann dieses Spiel also schon entscheidend sein.

Beide Vereine waren zuletzt in richtig guter Form. Sowohl die Dortmunder als auch die Münchener gewannen neun von zehn Spielen und machten viele Tore.

Als Heimmannschaft hätte Borussia Dortmund eigentlich einen Vorteil. Doch da auch diese Partie ohne Publikum ausgetragen wird, muss Dortmund ohne die sonst so laute Unterstützung seiner Fans auskommen.