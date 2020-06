Stars helfen Geld zu sammeln

Ein Superstar tritt auf, doch die Sitzreihen im Stadion sind leer. Das Publikum für Miley Cyrus ist aber trotzdem da. Die Menschen sitzen am Computer oder am Smartphone, um der Sängerin aus dem Land USA zuzuhören.

So funktionierte es auch mit vielen anderen Stars wie Shakira und Justin Bieber. Sie traten an verschiedenen Orten ohne direktes Publikum auf. Das Konzert war dann online weltweit zu sehen.

Eine Hilfsorganisation aus den USA und die Europäische Kommission hatten die Sammelaktion mit dem Konzert organisiert. Zur EU-Kommission gehören 27 Länder in Europa, Deutschland ist auch dabei. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in einer Videonachricht: „Ich bin der festen Überzeugung: Impfstoffe, Tests und Medikamente müssen weltweit verfügbar, bezahlbar und zugänglich sein.“ Insgesamt kamen aus verschiedenen Ländern fast 16 Milliarden Euro an Spenden zusammen.