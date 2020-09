Steck Gummibärchen in die Wurst

Der Metzger Matthias Freund hat Sorten wie Spaghetti- und Schokowürste in der Theke liegen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schokolade in der Bratwurst, das schmeckt. Jedenfalls finden das manche Kunden von Metzger Matthias Freund und seine Frau Stephanie. In ihrem Laden in einem Dorf in Nordbayern bieten sie Würste mit sehr ungewöhnlichen Geschmäckern an.

Sogar Spaghetti schaffen es bei ihnen in die Wurst! Das kommt gut an. Manche Kunden fahren weite Wege, um in der Metzgerei einzukaufen.

Aber nicht alle Wurstsorten, die sich das Paar ausdenkt, werden ein Hit. Einmal hat Matthias Freund eine Gummibärchen-Wurst hergestellt. Die schmeckte eher nach einer süßen Limo. „Das kam nicht so gut an“, erinnert er sich.