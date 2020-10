Tagelanger Flug ohne Pause

Phuhlschnepfen können Tausende Kilometer am Stück fliegen. Foto: DB Hans-Wilhelm Grömping/dpa

Pfuhlschnepfen sind leicht an ihrem langen, nach oben gebogenen Schnabel zu erkennen. Bei uns kann man sie am Wattenmeer an der Nordsee beobachten, wenn man Glück hat.

Die Vögel sind aber nicht nur wegen ihrer Schnäbel besonders. Sie können unheimlich weite Strecken zurücklegen. Das haben Forscher gerade wieder herausgefunden. Vor einigen Wochen markierten sie eine Schnepfe mit einem Ring. Dann verfolgten sie ihre Reise mit einem Satelliten.