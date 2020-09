Tanzen zum Wunder-Hit

Nach seinem Welthit ist Psy in Südkorea noch sehr bekannt, in Europa nicht mehr so. Foto: Yang Ji-Woong/EPA/dpa

Manchmal ist ein Lied so beliebt, dass es überall zu hören ist. Die Sängerinnen oder Sänger werden plötzlich total berühmt. Ein Beispiel ist der koreanische Sänger Psy. Der hat vor ein paar Jahren das Lied „Gangnam Style“ rausgebracht und alle haben wild mitgetanzt.

So einen weltweiten Riesenerfolg schaffte Psy mit seinen anderen Songs nicht. In Südkorea ist er zwar immer noch sehr bekannt. In Europa hört man aber nicht mehr so viel von dem Sänger. Manche würden deshalb von einem „One-Hit-Wonder“ sprechen.