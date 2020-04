Thomas Müller bleibt bei den Bayern

Mehr als das halbe Leben beim selben Verein! Der Fußballer Thomas Müller spielt seit 20 Jahren für den FC Bayern München. Schon als Junge stand er für die Bayern auf dem Fußballplatz. Heute ist er 30 Jahre alt.

So eine lange Zeit bei einem Verein ist alles andere als normal. Oft haben Fußball-Profis schon für viele verschiedene Vereine gespielt. Clubs und Spieler unterschreiben in der Regel einen Vertrag für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel ein oder zwei Jahre. In dem Vertrag ist etwa geregelt, wie viel Geld der Profi verdient. Am Ende dieser Zeit verhandeln der Verein und der Spieler, wie es weitergeht.