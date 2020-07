Tief und tiefer nach Leben suchen

Die Forscher gingen bis an den Grund des Meeres und tiefer, um Lebewesen zu suchen. Foto: IODP JRSO/Nature/dpa

Ob im Wasser, an Land oder in der Luft - fast überall auf der Erde ist Leben zu finden. Lebewesen sind zumeist dort, wo es genügend Nährstoffe für sie gibt. Doch gerade haben Forscher eine Entdeckung gemacht.

Wissenschaftler fanden in einer Gegend Lebewesen, wo sie kein Leben erwartet hatten: tief im Boden des Meeres. Es ging also erst Tausende Meter im Wasser hinunter. Dann bohrten die Forscher im Südpazifik beinahe 100 Meter in den Grund hinein. Und sogar dort steckten uralte Mikro-Organismen.