Tore schießen gegen den alten Verein

Ciro Immobile (rechts) und Mats Hummels spielten früher zusammen in einer Mannschaft. Foto: Cesar Luis de Luca/dpa

Vor ein paar Jahren spielte er selbst bei Dortmund. Ciro Immobile ist ein Fußballer aus dem Land Italien. Doch bei Borussia Dortmund konnte er sich damals nicht durchsetzen. Nun spielt Ciro Immobile für den italienischen Verein Lazio Rom. In der letzten Saison schoss er in 37 Ligaspielen 36 Tore.</p><p>Am Dienstagabend traf der Stürmer auf seinen alten Verein aus Deutschland - und zeigte, was er kann. Am ersten Spieltag der Champions League ewann Lazio Rom mit 3:1 gegen Dortmund.

Für Ciro Immobile hätte es kaum besser laufen können. Erst schoss er nach ein paar Minuten das 1:0 für seine Mannschaft. Dann bereitete noch ein Tor vor.