Trolle nerven Herzogin Meghan

Im Kino waren sie zuletzt bunt und lustig. In Märchen sind Trolle oft unfreundliche und manchmal gemeine Gestalten. Auch im echten Leben trifft man ab und zu auf Trolle, und zwar im Internet.

So werden Leute genannt, die etwa in sozialen Medien vor allem stören und schimpfen. Zum Beispiel posten sie Beiträge, die nichts mit dem Thema zu tun haben, um das es eigentlich gerade geht. Oft schreiben diese Trolle auch Beleidigungen. Oder sie sagen Dinge, um andere wütend zu machen. Internet-Trolls sind also echt nervig!