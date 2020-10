Trump wählt sich selbst

Viele Menschen gucken gerade gespannt auf das Land USA. Dort steht eine wichtige Wahl an. Es wird entschieden, wer die nächsten vier Jahre als Präsident das Land führen wird. Momentan ist Donald Trump der Präsident.

Am Samstag gab er im Bundesstaat Florida frühzeitig seine Stimme ab. „Ich habe für einen Typen namens Trump abgestimmt“, sagte er danach in die Fernsehkameras. Er wählte natürlich sich selbst.

Obwohl der offizielle Wahltermin am 3. November ist, können Menschen in manchen Bundesstaaten auch schon früher in die Wahllokale gehen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, per Brief abzustimmen. Mehr als 50 Millionen Menschen sollen bereits frühzeitig gewählt haben. Aber gezählt werden die Stimmen erst nach dem Wahltermin. Erst danach wird man sehen, ob Donald Trump gewonnen hat oder sein Herausforderer Joe Biden.