TV-Köche Amalia und Marwin lieben scharfes Essen

Marwin und Amalia zeigen in einer lustigen Show, wie gut sie kochen können. Foto: -/Disney Channel /dpa.

Berlin Oliven? Igitt! Spaghetti Bolognese? Lecker! Oder doch andersrum? Jeder Mensch hat beim Essen bestimmte Vorlieben. Das ist auch bei der 12-jährigen Amalia und dem 13-jährigen Marwin so, die in der Sendung „An die Töpfe, fertig, lecker!

“ die Chefköche sind. An diesem Sonntag startet die vierte Staffel der lustigen Show im Disney Channel. Mit den dpa-Nachrichten für Kinder haben Amalia und Marwin darüber gesprochen, welches Essen sie lecker finden und was ihnen so gar nicht schmeckt.