Über ein Band von Turm zu Turm

Fast geschafft: Dieser Sportler hat einen wackeligen Weg hinter sich. Foto: Radek Petrášek/CTK/dpa

Wow, das sieht ganz schön gefährlich aus! Nur auf einem schmalen Band laufen diese Sportler zwischen zwei Türmen einer alten Burg hin und her. Das Band ist an den beiden Türmen befestigt.</p><p>Unter den Sportlern geht es viele Meter nach unten. Doch sie sind sicher an dem Band festgemacht. Trotzdem ist es schwierig, dort die Balance zu halten. Denn das Band wackelt und in solcher Höhe weht der Wind auch ordentlich.</p><p>Um so etwas zu machen, braucht man Mut und Training. Starke Muskeln in den Beinen und im unteren Rücken helfen, das Gleichgewicht zu halten. Üben muss man auch nicht in großer Höhe. So ein Band kann man auch zwischen zwei dicken Bäumen im Park spannen. Es wird auch Slackline enannt.