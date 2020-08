Unterschlüpfen in runden Häuschen

Runde Häuschen sieht man eher selten. Ist das Dach dann auch noch spitz wie ein Kegel, dann steht man wohl vor einem Trullo. Lustiges Wort, oder? Mehrere davon nennt man Trulli. Denn die Bezeichnung kommt aus dem Italienischen.

Tatsächlich ist die Region Apulien in Italien berühmt für ihre Trulli.

Doch auch in Deutschland finden sich etwa 30 solcher uralten Rundhäuser: und zwar in den Weinbergen in Rheinhessen. Gebaut wurden sie aus herumliegenden Steinen und selbstgebrannten Ziegeln.