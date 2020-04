Update: Progamme auf dem neuesten Stand

Computer und Handys bekommen regelmäßig ein Update, damit ihre Software auf dem neuesten Stand ist. Foto: picture alliance / Peter Steffen/dpa.

Wir daddeln auf dem Handy, surfen durch das Internet und kaufen in Online-Läden ein. Alles ganz selbstverständlich! Doch hinter all dem steckt eine Menge Technik. In unserer Serie erklären wir euch, was es mit bestimmten Begriffen auf sich hat.</p><p>Regelmäßig poppt auf unserem Computer ein Hinweis auf. Der zeigt an: Für ein bestimmtes Programm ist ein Update a! Das soll man herunterladen, danach ist das Programm wieder auf dem neuesten Stand. Manchmal passiert so etwas auch automatisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Begriff „Update“ kommt aus dem Englischen. Auf Deutsch heißt das so viel wie: Aktualisierung. Das ist nötig, weil Computerprogramme ständig weiterentwickelt und verbessert werden; Fehler und Probleme sollen dadurch beseitigt werden. Daher gibt es immer neue Versionen.

Auch Internetseiten können ein Update bekommen. Zum Beispiel dann, wenn sich die Inhalte auf der Seite geändert haben. Das kann beispielsweise eine neue Bilder-Galerie sein oder ein neuer Text.