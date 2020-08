Urlaub im Baumhaus

In so einem Baumhaus kann man seinen Urlaub verbringen. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Vielleicht wolltest du auch schon immer mal dein eigenes Baumhaus bauen. Wenn das nicht klappen sollte, gibt es zumindest eine andere Möglichkeit. Denn man kann in ihnen auch Urlaub machen! An vielen Orten in Deutschland gibt es inzwischen Baumhaus-Hotels.

Sie sind ganz unterschiedlich eingerichtet. In manchen sind tolle Bilder in das Holz geschnitzt, man fühlt sich wie in einem Wald mit Elfen und Kobolden. In anderen gibt es eine richtige Küche und einen großen Fernseher.