Urlaub testen auf Mallorca

Auf geht's ans italienische Mittelmeer oder die dänische Ostsee! Pünktlich zu den Sommerferien wird das Reisen in Europa wieder einfacher.

Wegen der Corona-Krise hatte es in den letzten Monaten viele strenge Regeln gegeben. In manche Länder konnte man gar nicht einreisen. Oder man musste nach der Ankunft 14 Tage in Quarantäne. Und zwei Wochen nur drinnen rumsitzen will man im Urlaub auch nicht.