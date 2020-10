Viel Futter für ein kleines Küken

Schnabel auf und Brei hinein! In einem Tierpark im Bundesland Niedersachsen ziehen Menschen ein Kolibri-Küken per Hand auf. Die Mutter des Kükens hatte sich nicht gut genug um das Kleine gekümmert. Deshalb wird es jetzt mit einer Spritze gefüttert.

Einen Kolibri per Hand großzuziehen, ist sehr viel Arbeit. Der kleine Vogel muss 14 Mal am Tag gefüttert werden, sagt eine Mitarbeiterin. Sie erklärt: Ein zwei Gramm schweres Küken braucht vier Gramm Futter pro Tag, also doppelt so viel wie sein Körpergewicht.