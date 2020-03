Viel Geld soll Bürgern und Firmen helfen

Der deutsche Finanzminister will mit Geld helfen, damit nicht zu viel Schaden durch das Coronavirus entsteht. Foto: Kay Nietfeld/dpa.

Es geht um viele Milliarden Euro. Das Geld wollen Politiker schnell verteilen. So sollen Bürger und Firmen gut durch die Corona-Krise kommen. Der Finanzminister von Deutschland sagte dazu: „Wir können uns das leisten.“

Damit das Geld verteilt werden kann, stimmte das Parlament am Mittwoch vielen neuen Gesetzen zu. Am Freitag sollen dann die Bundesländer ihr Okay geben. Und wer soll das Geld bekommen? Hier sind vier Beispiele: