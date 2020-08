Viele Stars in der Mannschaft

Die Fußballfans freuen sich auf ein spannendes Finale. Am Sonntagabend kann der FC Bayern München die Champions League ewinnen. Doch es wartet ein schwerer Gegner: Paris St. Germain. Paris ist die Hauptstadt unseres Nachbarlandes Frankreich.

In der Mannschaft von Paris spielen viele Stars. Die Torjäger Neymar und Kilian Mbappé sind weltbekannte Spieler. Auch zwei deutsche Fußballer gehören zum Team: Thilo Kehrer und Julian Draxler haben beide schon in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft gespielt.