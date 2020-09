Viele Tore für Bayern und Dortmund

Ganz so viel Tore wie die Bayern schossen die Dortmunder nicht. Trotzdem konnten auch die Fußballer von Borussia Dortmund mit ihrem ersten Spiel sehr zufrieden sein.

An diesem Wochenende hat die neue Saison in der Bundesliga angefangen. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund zeigten direkt, wie gut sie spielen können. Die Münchener hatten am Freitag mit 8:0 gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Allein Angreifer Serge Gnabry erzielte drei Tore. Auch Leroy Sané gelang ein Treffer. Er ist erst im Sommer zu den Bayern gewechselt.