Warnung direkt aufs Handy

Berlin Gegen das Coronavirus können Dinge wie regelmäßiges Händewaschen und das Tragen einer Maske etwas Schutz bieten. Seit ein paar Wochen soll in Deutschland auch eine App mithelfen, die Verbreitung des Virus zu stoppen.

Vorsicht ist weiter wichtig, sagen Fachleute. Bei uns in Deutschland stecken sich inzwischen zwar weniger Menschen an. In anderen Ländern sieht es aber nicht so gut aus. Erst am Wochenende gab es an einem Tag weltweit so viele neue Fälle wie noch nie, berichteten Experten.