Was für ein Aprilwetter!

Heiß! Kalt! Manchmal spinnt die Dusche, und das Wasser wird plötzlich heiß und dann viel zu kalt. Man könnte denken, der Monat April spinnt genauso. An einem Tag kann man schon im T-Shirt rausgehen, und am nächsten braucht man wieder eine Winterjacke.

Typisches Aprilwetter eben! Dass die Unterschiede so extrem sind, liegt daran, dass dieser Monat zwischen Winter und Sommer liegt. Die Sonne scheint wieder mehr, aber in einigen Gegenden der Erde ist es noch sehr kalt. So wechseln sich kalte und warme Luftmassen ab, und das Wetter spielt ein bisschen verrückt.