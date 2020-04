Was heute passiert, kommt später ins Museum

Es ist eine spezielle Zeit, in der wir gerade leben. Durch das Coronavirus hat sich vieles auf der Welt verändert, und wir müssen unser Leben daran anpassen. Doch auch diese Zeit wird vorbei gehen. Irgendwann ist die Corona-Krise Geschichte.

Tatsächlich denken einige Museen schon heute an später. Sie sammeln Gegenstände, Fotos und Geschichten, die mit Corona zu tun haben. „Es ist Geschichte, die jetzt geschrieben wird“, sagte der Direktor eines Museums in Berlin. Und auch in anderen Städten wollen Museen die Erinnerung an das Leben mit Corona für die Zukunft festhalten.