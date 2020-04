Was passiert nach dem Klopfen?

Um das Leben von Ludwig van Beethoven ranken sich viele Rätsel. Magst du dir zu ihm eine Geschichte ausdenken? Dafür gibt es einen Wettbewerb. Foto: Oliver Berg/dpa.

Der Komponist Ludwig van Beethoven sitzt am Klavier. Schweiß läuft ihm den Rücken hinunter. In seinem Zimmer sieht es unordentlich aus. Was ist nur los mit ihm? Plötzlich klopft es an der Tür. Der Komponist erschrickt.

Mit diesen Bildern beginnt eine Geschichte über den Komponisten Ludwig van Beethoven. Er wurde vor 250 Jahren geboren. Die Geschichte endet mit dem Klopfen. Wie sie weitergeht, das dürfen sich Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ausdenken.