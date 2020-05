Weiter geht's in der Bundesliga

In der Hinrunde spielten Dortmund und Schalke noch vor vielen Zuschauern gegeneinander. Das geht jetzt nicht mehr. Foto: Guido Kirchner/dpa

„Die ganze Welt schaut auf Deutschland.“ Da ist sich Hansi Flick sicher. Der Mann trainiert die Fußballer des FC Bayern München. Und am Wochenende geht nach einer langen Pause die Bundesliga weiter.

In anderen Ländern wie Frankreich, Spanien und England hingegen müssen die Fußball-Fans noch warten. Auch dort waren wegen des Coronavirus in letzter Zeit alle Fußball-Spiele ausgefallen. Nun sind alle gespannt, wie der Start in Deutschland abläuft.