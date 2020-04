Weiterhin Abstand halten

Keine Schule, keine Reisen, keine Freunde treffen und stattdessen Zuhause bleiben: Diese und andere Maßnahmen hatte die Regierung vor einiger Zeit beschlossen. Die Regeln sollen die Ausbreitung des neuen Corona-Virus verlangsamen und die Menschen schützen.

Am Mittwoch sprachen Politikerinnen und Politiker darüber. Sie entschieden: Die Regeln gelten mindestens bis zum 19. April, also auch während der Osterfeiertage. Am 19. April enden in fast allen Bundesländern die Osterferien.