Weniger Diebstähle und weniger Gewalt

Kurz nicht aufgepasst und schon ist etwas geklaut: Solche Straftaten kamen vergangenes Jahr zum Glück etwas seltener vor. Foto: Federico Gambarini/dpa.

Dinge klauen, andere schlagen oder Sachen mit Absicht kaputtmachen: All das ist verboten. Dennoch passiert so etwas. Die Polizei zählt jedes Jahr, wie viele solcher Straftaten in Deutschland vorkommen.

Am Dienstag veröffentlichte sie die Zahlen für das Jahr 2019. Die Fachleute hatten eine gute Nachricht: Im Vergleich zum Jahr davor sank die Zahl der gemeldeten Straftaten. Es gab zum Beispiel weniger Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle.