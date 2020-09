Weniger Schiffe, mehr rosa Delfine

Diese Meeresbewohner werden vor Hongkong wieder häufiger gesichtet. Foto: Zhang Ailin/XinHua/dpa

Normalerweise sind im Wasser vor der Stadt Hongkong viele große Schiffe unterwegs. Hongkong liegt in Asien am südchinesischen Meer. In der Corona-Krise ist es auf dem Wasser jedoch ruhiger geworden. Durch die Beschränkungen herrscht weniger Verkehr.

Statt der vielen Schiffe sieht man nun etwas anderes im Wasser: rosa Delfine. Diese Meeresbewohner leben dort, sind jedoch seltener geworden. Jetzt werden sie wieder häufiger gesichtet. Wissenschaftler berichten, dass sich durch die Ruhe der Lebensraum der Tiere verbessert habe.