Wenn der Bus nicht kommt, muss man fliegen

Der Storch stand im Regen an der Bushaltestelle. Foto: Harold Merl/dpa

Es ist Sonntag, es regnet in Strömen und der Bus kommt einfach nicht. Klingt ganz schön blöd, oder? So ging es einem Storch im Bundesland Bayern jetzt. Der Vogel wartete an der Haltestelle aber natürlich nicht wirklich auf den Bus.

Er stand einfach nur da.

Aber weil es so aussah, als würde er warten, hat ein Mann ihn angesprochen. Er kam mit seinem Auto vorbei und sagte: „Der Bus kommt heute nicht mehr. Es ist Sonntag. Du musst wahrscheinlich fliegen.“