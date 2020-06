Wenn Statuen im Wasser landen

Die Statue eine Sklavenhändlers wurde in England ins Wasser geworfen. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Wenn du durch eine Stadt läufst, siehst du sie ab und zu: Statuen von bekannten Leuten, die vor langer Zeit gelebt haben. Oft sind es Männer, zum Beispiel auf einem Pferd oder mit einem Säbel in der Hand.

Diese Denkmäler sollen an die Menschen erinnern.

Doch über einige Statuen wird jetzt in mehreren Ländern gestritten. Manche wurden von Demonstranten sogar abgerissen. In England landete eine Figur im Wasser. Denn der Mann, den sie zeigte, war ein Sklavenhändler. Das heißt, er verkaufte Menschen gegen ihren Willen. Sie wurden von ihren Familien getrennt und in ein anderes Land gebracht. Viele von ihnen starben schon auf dem Weg dorthin.