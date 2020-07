Wenn Tiere Menschen anstecken

Tierforscher haben dafür sogar ein extra Wort: Zoonosen. Damit sind Krankheiten gemeint, die von Tieren auf Menschen übergehen können und umgekehrt.

Forscher und Forscherinnen vermuten, dass so etwas auch künftig wieder passieren wird. Das hat auch mit unserer Lebensweise zu tun. Weltweit essen die Menschen immer mehr Fleisch zum Beispiel. Hinzu komme, dass Städte größer werden und die Menschen so näher an die Natur kommen, berichteten Forscher am Montag. Auch die Erwärmung der Erde könne Zoonosen verursachen. Um das zu verhindern, müsse mehr für den Schutz der Tiere und der Umwelt getan werden, sagten die Forscher.