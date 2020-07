Wer spielt gegen wen?

Die Gegner für die nächsten Runden der Champions League wurden ausgelost. Foto: Harold Cunningham/UEFA via Getty Images/dpa

Einmal die Champions League gewinnen, davon träumen viele Fußball-Profis. Bei dem Turnier dürfen nur die besten Vereine aus Europa mitmachen. Eigentlich stünde der Sieger in diesem Jahr schon längst fest.

Wer gegen wen spielt, wurde am Freitag in der Stadt Nyon ausgelost. Sie liegt in der Schweiz, einem Nachbarland von Deutschland. Die deutsche Mannschaft RB Leipzig trifft im Viertelfinale auf Atlético Madrid aus dem Land Spanien.