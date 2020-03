Wichtiges Wissen im Straßenverkehr

Die einen nach links, die anderen nach rechts. So entsteht eine Gasse etwa für die Feuerwehr. Foto: Holger Hollemann/dpa.

Diese Gasse soll Leben retten. Denn im Notfall müssen Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei schnell an den anderen Fahrzeugen vorbei an einen Unfallort kommen. Daher heißt es zum Beispiel im Stau: Autofahrer müssen eine Rettungsgasse bilden - also Platz machen.

Damit auch wirklich jeder lernt, wie das geht, wurden im Bundesland Nordrhein-Westfalen jetzt Poster auf Parkplätzen an den Autobahnen aufgehängt. In 19 Sprachen steht dort, wie man eine Rettungsgasse bildet. Dazu gehören zum Beispiel Englisch, Türkisch, Niederländisch, Arabisch, Bulgarisch, Ukrainisch und Griechisch.