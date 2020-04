Wie es an den Schulen weitergeht

Richtigen Unterricht soll es erst Anfang Mai wieder geben. Foto: picture alliance / Arne Dedert/dpa.

So langsam kehren die ersten zurück. Lehrerinnen und Lehrer bereiten die ersten Prüfungen vor, Schülerinnen und Schüler legen ihren Abschluss ab. So ist es ab Montag zumindest in einigen Bundesländern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Wegen der Corona-Krise waren die Schulen in Deutschland mehrere Wochen lang geschlossen. Nach und nach sollen die ersten Schulen nun wieder öffnen. Wann genau und welche Schüler zuerst zurückkommen - das regelt jedes Bundesland ein bisschen anders. Richtigen Unterricht soll es erst Anfang Mai wieder geben. Das gilt auch für viele Grundschulen. Dort sollen als erstes oft die älteren starten.

Und was sagen die Schülerinnen und Schüler dazu? Während sich manche auf die Schule freuen, geht es anderen gerade viel zu schnell. Sie machen sich etwa Sorgen, dass sie das Coronavirus in der Schule bekommen und dann ihre Eltern anstecken. Im Internet markieren viele ihre Meinung mit dem Hashtag #Schulboykott. Etwas zu boykottieren bedeutet, sich zu weigern, etwas zu tun.

Auch mehrere Fachleute finden, die Schulen müssten sich erst noch vorbereiten. Dabei geht es nicht nur ums Lernen. Eine Expertin sagte etwa: „Es braucht ausreichend Seife und Einmalhandtücher. Die Toiletten müssen mehrmals am Tag gereinigt, Türgriffe desinfiziert werden.“ Außerdem müssten die Schulen Unterricht in Kleingruppen organisieren, damit der Abstand zueinander eingehalten werden könne.