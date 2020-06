Wie schützen sich Polizisten?

Dieses Polizeiauto wurde von Randalieren in Stuttgart zerstört. Der Politiker Horst Seehofer schaut es sich an. Foto: Marijan Murat/dpa

In Stuttgart haben am Wochenende mehrere Hundert Menschen randaliert. Zahlreiche Polizisten wurden bei den Krawallen verletzt. Was ist passiert und wie schützen sich Polizisten bei solchen Einsätzen?

Dieses Polizeiauto hat keine Fenster mehr. Die Glasscheiben sind kaputt. Randalierer haben sie bei Krawallen am Wochenende zerstört. Innenminister Horst Seehofer kam deshalb nach Stuttgart. Der Politiker wollte sich vor Ort informieren, was genau passiert war.

Klar ist bisher: In der Nacht zum Sonntag waren in der Innenstadt von Stuttgart viele Menschen unterwegs. In manchen Ecken dort gibt es immer mal wieder Streit und Probleme. Deshalb waren auch Polizisten vor Ort. Sie sollten dafür sorgen, dass es friedlich ist und sich alle Menschen sicher fühlen.

Die Polizisten kontrollierten an dem Abend einen jungen Mann. Wahrscheinlich war das der Auslöser für die Krawalle. Jedenfalls begannen einige Menschen, die Polizisten mit Steinen und Flaschen zu bewerfen. Immer mehr beteiligten sich. Die Situation geriet außer Kontrolle: Einzelne Gruppen zogen los und schlugen die Fenster von Geschäften ein. Sie klauten Schmuck und Handys. Dabei ging auch das Polizeiauto kaputt.

19 Polizisten wurden bei den Krawallen verletzt. Dabei schützt sich die Polizei bei solchen Einsätzen sehr gut, erklärt der Polizist Ingo Tecquert. Die Polizisten tragen keine normale Uniform, sondern ein speziellen Körperschutz: Ähnlich wie die Spieler bei einem Hockey-Spiel tragen sie Bein- und Armschoner und einen Panzer, der die Brust und den Rücken schützt. Sie tragen auch einen Helm und ein großes Schutzschild. Über ein Funkgerät und einen Knopf im Ohr sprechen sie sich miteinander ab.