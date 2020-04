Winzige Blutsauger

Wenn es Vampire gäbe und sie Haustiere hätten, welche Tiere würden zu ihnen passen? Zecken! Denn diese winzigen Krabbeltiere saugen auch gerne Blut. Jetzt im Frühling werden die Zecken wieder aktiv.

Zecken klettern zum Beispiel auf lange Grashalme oder ins Gebüsch. Dort warten sie, bis ein Tier oder ein Mensch vorbeikommt. Streifen diese am Halm oder am Gebüsch entlang, hält sich die Zecke an der Beute fest. Was Zecken nicht können: springen oder von Bäumen fallen.