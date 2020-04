Wo Frösche sicher aufwachsen

Diese Kaulquappe wird bald zu einem seltenen Moorfrosch. Foto: Felix Kästle/dpa

Lauter Frösche tummeln sich in Wannen und Planschbecken. Denn diese Moorfrösche wachsen extra in einer Aufzuchtstation am Bodensee auf, im Südwesten von Deutschland.

Die Tiere müssen geschützt werden, denn sie sind sehr selten. In der Natur fressen zum Beispiel Fische und Wasservögel ihren Laich. So werden die Eier der Frösche genannt. Auch Frost ist schlecht für sie. Wenn die Eier gefressen werden oder kaputt gehen, kann kein Frosch daraus werden.